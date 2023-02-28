Энес Кантер Фридом пообещал раскрыть компрометирующую информацию об НБА

Теги НБА Энес Кантер Фридом Адам Сильвер Баскетбол

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом пообещал выложить компрометирующую информацию о лиге и отправил ей предупреждение об этом.

Фридом давно утверждает, что причина того, что он все еще не в НБА, не связана с баскетболом. Он считает, что лига запретила ему играть из-за сделанных в прошлом комментариев, в которых он высказывался против правительства Китая. В этой стране одна из крупнейших популяций поклонников НБА в мире.

«Я собираюсь выставить ваше лицемерие на всеобщее обозрение, и я сделаю это с улыбкой на лице. Это обещание», – заявил Кантер.

Энес Фридом провел в НБА 11 лет, сыграв за пять разных команд. Больше всего времени провел в «Юте», команде, которая выбрала его под 3-м номером на драфте 2011 года.

Кантер в среднем набирал 9,3 очка и 5,9 подбора за игру.

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10 комментариев

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Николай Соколов
Достал пушку - стреляй))
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FS19
Наверное расскажет,что Эрдоган смотрит матчи НБА.
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Vincenity15
Теперь он Enes Kanter Promise
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Jesse Boy
Ответ Daff Rogers
Ты тогда тоже часть всего этого лицемерия. Что же ты 11 лет тогда там играл и доллары на своём счёту подсчитывал.
это другое ;D
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Zomourning33
Да зачем бы эту чушь не баскеибольную выкладывает?
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Кирилл
Ответ Daff Rogers
Ты тогда тоже часть всего этого лицемерия. Что же ты 11 лет тогда там играл и доллары на своём счёту подсчитывал.
Потому что сейчас никому не нужен и не получает хотя бы какие-то деньги )

А тут пытается создать вокруг себя хоть какое-то инфополе )
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Vagant
У меня такое ощущение. что агенты Кантера приплачивают спортсу за заметки о нём.
Кому, нафиг, интересен этот паяц?
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Александр Сметанин
Есть что - выкладывай, а так - чистый популизм и намёк на шантаж...
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Ballboy13
Ух заинтриговал
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Daff Rogers
Ты тогда тоже часть всего этого лицемерия. Что же ты 11 лет тогда там играл и доллары на своём счёту подсчитывал.
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