Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом пообещал выложить компрометирующую информацию о лиге и отправил ей предупреждение об этом.

Фридом давно утверждает, что причина того, что он все еще не в НБА, не связана с баскетболом. Он считает, что лига запретила ему играть из-за сделанных в прошлом комментариев, в которых он высказывался против правительства Китая. В этой стране одна из крупнейших популяций поклонников НБА в мире.

«Я собираюсь выставить ваше лицемерие на всеобщее обозрение, и я сделаю это с улыбкой на лице. Это обещание», – заявил Кантер.

провел в НБА 11 лет, сыграв за пять разных команд. Больше всего времени провел в «Юте», команде, которая выбрала его под 3-м номером на драфте 2011 года.

Кантер в среднем набирал 9,3 очка и 5,9 подбора за игру.

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