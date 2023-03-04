Бывший игрок НБА Энтони Морроу обвиняется в нападении и похищении человека

, который провел 9 сезонов в (2008-2017), был арестован в прошлом месяце в своем родном городе Шарлотт по обвинению в нападении, похищении и домашнем насилии.

По данным офиса шерифа округа Мекленбург, 37-летнему Морроу предъявлены обвинения в нападении на женщину, нападении путем удушения, угрозах и похищении второй степени. Арест был произведен 10 февраля в родном городе Морроу – Шарлотт. Через два дня он был освобожден после внесения залога в размере 15 000 долларов.

В отчетах утверждается, что он душил жертву, «сдавив ее шею руками», и что у жертвы были «царапины на правой стороне шеи, порезанная губа и ссадины на лбу». В документах также утверждается, что Морроу напал на женщину, «нанеся ей несколько ударов кулаками».

Адвокат Морроу заявил: «Энтони отрицает эти обвинения. Он верит в нашу систему правосудия и уверен, что изучение доказательств покажет, что он не виновен».

Cообщается, что Морроу состоял в отношениях с жертвой.

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