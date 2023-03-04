Ришон Холмс обвинил в клевете издание Sacramento Bee и бывшую жену

Центровой «Кингс» подал судебный иск против издания Sacramento Bee и бывшей супруги Аллексис Холмс. По версии игрока журналист Sacramento Bee опубликовал пять статей, в которых «намеренно обвинил его в домашнем насилии и насилии над ребенком, хотя ему были доступны материалы судебных слушаний, опровергающих эту информацию».

«Эти действия были спланированы с целью специально опорочить господина Холмса – прекрасного отца, сына и одноклубника. Мы сделаем все, чтобы восстановить репутацию господина Холмса после того ущерба, который ей нанесли Sacramento Bee и журналист Робин Эпли. Решения судебных органов, опровергающих все их домыслы, находятся в общем доступе. Эта клевета еще долго будет отражаться на жизни и карьере господина Холмса. Господин Холмс остается замечательным отцом, игроком и членом общества, каким и был всегда, и мы ждем справедливого решения», – написала представительница Холмса Камилла Васкес.

Холмс пропустил окончание прошлого сезона из-за суда с бывшей женой за право опеки над их 6-летним сыном. Супруга утверждала, что баскетболист «выместил злость» на сыне, ударив того по голове и вызвав кровотечение.

В итоге Холмс выиграл право опеки. Его адвокаты утверждают, что Аллексис Холмс с тех лишь дважды общалась с ребенком, «игнорируя его даже на Рождество».

Сама женщина по-прежнему настаивает на своей правоте.

«Я знаю правду, и он ее знает. Не могу дождаться даты суда», – прокомментировала подачу искового заявления Аллексис Холмс.