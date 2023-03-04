Айнарс Багатскис покинул пост тренера сборной Украины

Теги Айнарс Багатскис сборная Украины Баскетбол

Федерация баскетбола Украины объявила об уходе Айнарса Багатскиса с поста главного тренера национальной сборной. По окончании контракта с латышом ФБУ решила прекратить сотрудничество и поблагодарила его за работу.

Результаты Багатскиса в 24 официальных матчах у руля сборной – 13-11.

Под его руководством сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы-2021, но не смогла квалифицироваться на чемпионат мира-2023, заняв 5-е место в группе с результатом 4-6. Таким образом подопечные Багатскиса не сумели выполнить поставленную перед ними задачу попадания на чемпионат мира.

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