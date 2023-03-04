«Парма» на последних секундах добыла победу в матче с «Астаной»

В рамках выездного матча группы «Б» команда из Перми в драматической концовке одержала верх над казахстанской «Астаной» (74:73).

За 50 секунд до сирены Айзейя Риз увеличил отрыв гостей до 4 очков – 74:70. Разыгрывающий «Астаны» Кваме Вон ответил попаданием с фолом. За 2 секунды до конца Александр Платунов смазал обе попытки с линии штрафных, но команде из Казахстана не удалось провести атаку – 74:73.

Айзея Риз с 26 очками стал самым результативным игроком в команде гостей. Он попал 9 из 20 бросков с игры, 4 из 7 трехочковых, а также совершил 5 перехватов и блок-шот.

Благодаря победе «Парма» поднялась на 1-е место в группе «Б»