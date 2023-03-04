Единая лига ВТБ. «Парма» в гостях сыграет с «Астаной»

В субботу, 4 марта, в матче второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ пермская «Парма» в гостях сыграет с казахстанской «Астаной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа Б

Положение команд: Самара – 12-16, Парма – 11-15, Автодор – 11-16, Енисей – 11-17, – 5-20, Минск – 1-27.

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 26-2, УНИКС – 23-5, Зенит – 20-8, Локомотив-Кубань – 16-12, Нижний Новгород – 15-12, МБА – 13-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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