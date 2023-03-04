Единая лига ВТБ. «Парма» в гостях сыграет с «Астаной»
В субботу, 4 марта, в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермская «Парма» в гостях сыграет с казахстанской «Астаной».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа Б
- Дата проведения
- 4 марта, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
Положение команд: Самара – 12-16, Парма – 11-15, Автодор – 11-16, Енисей – 11-17, Астана – 5-20, Минск – 1-27.
Группа А
Положение команд: ЦСКА – 26-2, УНИКС – 23-5, Зенит – 20-8, Локомотив-Кубань – 16-12, Нижний Новгород – 15-12, МБА – 13-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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