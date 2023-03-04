Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» примет «Венецию»
В субботу, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата Италии «Динамо Сассари» примет «Венецию».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 марта, 22.30, «Palasport Roberta Serradimigni»
Положение команд: Милан – 15-4, Виртус – 15-4, Дертона – 14-5, Виктория Либертас – 11-8, Варезе – 10-9, Тренто – 10-9, Динамо Сассари – 10-9, Бриндизи – 10-9, Венеция – 9-10, Триест – 8-11, Тревизо – 8-11, Брешия – 7-12, Скафати – 7-12, Наполи – 7-12, Верона – 6-13, Реджо-Эмилия – 5-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Защитный перекос, множество головоломок и новые роли Бриджеса с Томасом: чего ждать от обновленных «Нетс»
А почему Кевин Дюрэнт такой худой? Когда-то его критиковали за нежелание работать со штангой
Комментарии