Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» примет «Венецию»

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В субботу, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата Италии «Динамо Сассари» примет «Венецию».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Динамо Сассари – Рейер Венеция
Дата проведения
4 марта, 22.30, «Palasport Roberta Serradimigni»
Онлайн матча

Положение команд: Милан – 15-4, Виртус – 15-4, Дертона – 14-5, Виктория Либертас – 11-8, Варезе – 10-9, Тренто – 10-9, Динамо Сассари – 10-9, Бриндизи – 10-9, Венеция – 9-10, Триест – 8-11, Тревизо – 8-11, Брешия – 7-12, Скафати – 7-12, Наполи – 7-12, Верона – 6-13, Реджо-Эмилия – 5-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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