Чемпионат Италии. «Триест» примет «Милан», «Виртус» сыграет с «Брешией» и другие матчи

В воскресенье, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии состоятся семь матчей.

«Триест» примет « », « » сыграет с «Брешией».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан – 13-4, Виртус – 13-4, Дертона – 12-5, – 10-7, – 10-7, Тренто – 9-8, Венеция – 8-9, – 8-9, Бриндизи – 8-9, Триест – 8-9, Брешия – 7-10, Скафати – 7-10, Тревизо – 7-11, Наполи – 6-11, Верона – 6-12, Реджо-Эмилия – 5-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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