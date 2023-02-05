Чемпионат Италии. «Триест» примет «Милан», «Виртус» сыграет с «Брешией» и другие матчи
В воскресенье, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии состоятся семь матчей.
«Триест» примет «Милан», «Виртус» сыграет с «Брешией».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 февраля, 14.00, «Palasport Taliercio»
- Дата проведения
- 5 февраля, 18.00, «Palasport Paolo Ferraris»
- Дата проведения
- 5 февраля, 19.00, «Allianz Dome»
- Дата проведения
- 5 февраля, 19.30, «PalaEldo»
- Дата проведения
- 5 февраля, 20.30, «PalaTrento»
- Дата проведения
- 5 февраля, 22.00, «Virtus Arena»
- Дата проведения
- 5 февраля, 22.00, «Vitrifrigo Arena»
Положение команд: Милан – 13-4, Виртус – 13-4, Дертона – 12-5, Виктория Либертас – 10-7, Варезе – 10-7, Тренто – 9-8, Венеция – 8-9, Динамо Сассари – 8-9, Бриндизи – 8-9, Триест – 8-9, Брешия – 7-10, Скафати – 7-10, Тревизо – 7-11, Наполи – 6-11, Верона – 6-12, Реджо-Эмилия – 5-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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