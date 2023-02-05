Чемпионат Италии. «Триест» примет «Милан», «Виртус» сыграет с «Брешией» и другие матчи

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В воскресенье, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии состоятся семь матчей.

«Триест» примет «Милан», «Виртус» сыграет с «Брешией».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Рейер Венеция – Бриндизи 19:15 (1 четверть)
Дата проведения
5 февраля, 14.00, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Дертона – Варезе
Дата проведения
5 февраля, 18.00, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча

Триест – EA7 Эмпорио Армани Милан
Дата проведения
5 февраля, 19.00, «Allianz Dome»
Онлайн матча

Наполи – Скафати
Дата проведения
5 февраля, 19.30, «PalaEldo»
Онлайн матча

Тренто – Динамо Сассари
Дата проведения
5 февраля, 20.30, «PalaTrento»
Онлайн матча

Виртус – Брешия
Дата проведения
5 февраля, 22.00, «Virtus Arena»
Онлайн матча

Виктория Либертас – Реджо-Эмилия
Дата проведения
5 февраля, 22.00, «Vitrifrigo Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Милан – 13-4, Виртус – 13-4, Дертона – 12-5, Виктория Либертас – 10-7, Варезе – 10-7, Тренто – 9-8, Венеция – 8-9, Динамо Сассари – 8-9, Бриндизи – 8-9, Триест – 8-9, Брешия – 7-10, Скафати – 7-10, Тревизо – 7-11, Наполи – 6-11, Верона – 6-12, Реджо-Эмилия – 5-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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