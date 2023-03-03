«Нижний Новгород» объявил о подписании Терелла Паркса

«Нижний Новгород» официально объявил о подписании контракта с центровым Тереллом Парксом (32 года, 206 см). Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Паркс уже выступал за «Нижний Новгород» в 2020 году. Тогда он провел 6 матчей в лиге ВТБ, набирая в среднем 10,7 очка и 8,0 подбора. Сезон-2019/20 не был доигран из-за пандемии COVID-19.

В нынешнем сезоне Паркс сыграл 10 матчей в чемпионате Греции за «Ионикос». Средние показатели центрового – 6,9 очка и 4,4 подбора за 14 минут на площадке.

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