Рик Бьюкер: «Кевину Дюрэнту надо жениться. Тогда он поймет, на что надо отвечать, а что можно пропустить»

Эксперт Рик Бьюкер во время телеэфира выразил мнение, что звезде « » Кевину Дюрэнту не стоит отвечать на все негативные высказывания в свой адрес.

На этой неделе Дюрэнт предложили своим критикам не смотреть на то, как он играет в баскетбол.

« надо жениться. Тогда он поймет, на что надо отвечать, а что можно пропустить. Лично я научился этому в браке. Считаю это очень важным.

Когда вы в браке или в серьезных отношениях, то ваша вторая половина хорошо вас знает. Когда такой человек говорит с вами о проблемах, которые могут существовать, я прислушиваюсь к этому. Я могу отличить это от всего остального шума, который можно услышать, ведь каждый может что-то сказать. Если вы известны, все хотят рассказать вам, как вести дела», – заявил Бьюкер.

А почему Кевин Дюрэнт такой худой? Когда-то его критиковали за нежелание работать со штангой