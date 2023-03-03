Рик Бьюкер: «Кевину Дюрэнту надо жениться. Тогда он поймет, на что надо отвечать, а что можно пропустить»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Эксперт Рик Бьюкер во время телеэфира выразил мнение, что звезде «Финикса» Кевину Дюрэнту не стоит отвечать на все негативные высказывания в свой адрес.

На этой неделе Дюрэнт предложили своим критикам не смотреть на то, как он играет в баскетбол.

«Кевину Дюрэнту надо жениться. Тогда он поймет, на что надо отвечать, а что можно пропустить. Лично я научился этому в браке. Считаю это очень важным.

Когда вы в браке или в серьезных отношениях, то ваша вторая половина хорошо вас знает. Когда такой человек говорит с вами о проблемах, которые могут существовать, я прислушиваюсь к этому. Я могу отличить это от всего остального шума, который можно услышать, ведь каждый может что-то сказать. Если вы известны, все хотят рассказать вам, как вести дела», – заявил Бьюкер.

А почему Кевин Дюрэнт такой худой? Когда-то его критиковали за нежелание работать со штангой

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7 комментариев

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Ryan T.
Если человек сам по себе закомплексованный 35-летний инфантил - ничего уже не поможет.
Дюрэнт - крутой баскетболист. Но в душе 16-летний обидчивый подросток.
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Are you ready???
Там Ларса Пиппен еще не освободилась? Она бы помогла в создании династии...
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avcgloronalduMU
кстати у многих игроков НБА жены, подруги ю, девушки или ровесницы или старше, в футболе у многих моложе и намного
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mastadon
Там Букер как раз освободился
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Мага2101
тупейший совет
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За Валенсию с 1999
Жениться и развестись и по новой
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Борис Потапкин
будто притворяться призывает научиться)
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