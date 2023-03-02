«Майкл прошел 36 лунок и защищался, как будто это был 7-й матч серии». Чарльз Баркли рассказал, как он узнал, что Майкл Джордан был «ненормальным»

Член Зала славы рассказал историю о , которая произошла во время Олимпийских игр 1992 года в Барселоне.

«Вот когда я понял, что Майкл Джордан ненормальный. Я не встречал в своей жизни человека, который любил бы соперничать больше, чем Майкл Джордан. Итак, я, он, Чак Дэйли и однажды утром идем играть в гольф. Днем у нас матч против Пуэрто-Рико.

Чак говорит: «Парни, мы уже сыграли 18 лунок, так что идем обратно». Майкл отвечает: «Я сыграю еще 18». Я говорю: «Эй, у нас сегодня матч». Он отвечает: «Я буду в порядке». Вот такой он чокнутый.

Перед матчем Дэйли говорит: «Дэвид, ты берешь этого игрока. Чарльз, ты берешь этого. Скотти, ты берешь этого. Майкл, ты берешь этого». Майкл отвечает: «Нет, я возьму разыгрывающего. Он сказал какую-то чушь про меня в газете, так что я возьму его». Мы переглянулись: «О-о, у этого парня проблемы».

Это невероятно, Майкл прошел 36 лунок и защищался против того парня, как будто это был 7-й матч серии плей-офф. Он сказал ему: «Никогда больше не произноси мое имя». Я посмотрел на Карла Мэлоуна и сказал: «Чувак, с этим парнем что-то не так», – рассказал Баркли.

Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он делал так постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать