«Майкл прошел 36 лунок и защищался, как будто это был 7-й матч серии». Чарльз Баркли рассказал, как он узнал, что Майкл Джордан был «ненормальным»

Теги Майкл Джордан сборная США НБА Чарльз Баркли Дэвид Робинсон Чак Дэйли Баскетбол

Член Зала славы Чарльз Баркли рассказал историю о Майкле Джордане, которая произошла во время Олимпийских игр 1992 года в Барселоне.

«Вот когда я понял, что Майкл Джордан ненормальный. Я не встречал в своей жизни человека, который любил бы соперничать больше, чем Майкл Джордан. Итак, я, он, Чак Дэйли и Дэвид Робинсон однажды утром идем играть в гольф. Днем у нас матч против Пуэрто-Рико.

Чак говорит: «Парни, мы уже сыграли 18 лунок, так что идем обратно». Майкл отвечает: «Я сыграю еще 18». Я говорю: «Эй, у нас сегодня матч». Он отвечает: «Я буду в порядке». Вот такой он чокнутый.

Перед матчем Дэйли говорит: «Дэвид, ты берешь этого игрока. Чарльз, ты берешь этого. Скотти, ты берешь этого. Майкл, ты берешь этого». Майкл отвечает: «Нет, я возьму разыгрывающего. Он сказал какую-то чушь про меня в газете, так что я возьму его». Мы переглянулись: «О-о, у этого парня проблемы».

Это невероятно, Майкл прошел 36 лунок и защищался против того парня, как будто это был 7-й матч серии плей-офф. Он сказал ему: «Никогда больше не произноси мое имя». Я посмотрел на Карла Мэлоуна и сказал: «Чувак, с этим парнем что-то не так», – рассказал Баркли.

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9 комментариев

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Рассел не пасует
Который раз уже вижу эту новость. Наконец стало интересно, 36 лунок это сложно, с чем-то можно сравнить?
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Кирилл Изжогин
Вот серьезно, не стыдно такие заголовки ставить?
Даже ради кликбеейта не в меру пошло :)
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BuTaJIbKa
Вот поэтому даже спустя 30 лет Майкл актуален
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Cash_flow
Ответ Artur Prokopchuk
Ну надо же себя как-то мотивировать, когда еще до начала ОИ золотые медали у тебя в кармане. У Дрим Тим вообще не было конкурентов. Это просто разные уровни. Они могли бы Джордана вообще не выпускать и все равно никто бы их не остановил.
"Я ничего не знаю о сборной Анголы. Но знаю, что у сборной Анголы проблемы"
+2
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Cash_flow
Ответ Sonder
Ну и заголовок, конечно Противоположный реальности
Понятно теперь, почему у Геннадия столько косяков в новостях. Трудно совмещать работу на Спортсе и в Дни.ру
+3
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Artur Prokopchuk
Ну надо же себя как-то мотивировать, когда еще до начала ОИ золотые медали у тебя в кармане. У Дрим Тим вообще не было конкурентов. Это просто разные уровни. Они могли бы Джордана вообще не выпускать и все равно никто бы их не остановил.
+4
-1
+3
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Sonder
Ну и заголовок, конечно
Противоположный реальности
+12
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Lost_in_Trance
Майкл из тех, кто мог заставить ответить за длинный язык.
+2
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Стопы Зайона
Ну Майкл есть Майкл.
+6
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