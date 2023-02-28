Бывший игрок НБА Махмуд Абдул-Рауф рассказал о своем опыте игры 1 на 1 против легенды лиги .

По его словам, он не считал Джордана непобедимым и верил в свои способности.

«Это было во времена Nike Сamp. Майкл Джордан участвовал там, он был настолько близко, что я мог дотронуться до него. Я просто восхищался его телом, оно было таким рельефным. Он был на пике своей карьеры. Он попросил меня выйти на баскетбольную площадку. Я получил от него мяч около штрафной линии, он произнес: «Я хочу, чтобы ты атаковал меня, молодой». Я ответил ему: «Хорошо, понял». Потом обыграл его в левую сторону. Джордан бежал за мной, но я прорвался и забил. И все.

Майкл снова дал мне мяч, я взял его, сделал кроссовер и снова забил. Он попросил меня отдать мяч и сказал: «Иди садись». После этого я поразмышлял с самим собой. «Я только что забил дважды Майклу Джордану, и это было так легко». Та встреча подняла меня на новый уровень. Если я думал, что до этого тренировался усердно и много, то теперь я буду делать это в разы больше. Я хочу чувствовать это доминирование всегда», – заявил Абдул-Рауф.

Махмуд Абдул-Рауф – одна из самых недооцененных звезд в истории НБА. Он провел в лиге 9 сезонов и выиграл награду «Самый прогрессирующий игрок» в 1993 году.

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