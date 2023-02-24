Джон Салли: «НБА не позволяла женщинам приближаться к Майклу Джордану»

Теги Майкл Джордан Чикаго НБА Джон Салли Баскетбол

Четырехкратный чемпион Джон Салли в подкасте «Pierre’s Panic Room» рассказал, как НБА оберегала Майкла Джордана, не позволяя женщинам приближаться к нему в ночных клубах.

«Ты думаешь, они позволяли кому-то приблизиться к Майклу Джордану? Ты спятил.

Послушай, я ездил в туры с Майклом Джексоном, Элвисом Пресли и Битлз. Это были настоящие туры. К тебе никого не подпускают. Потому что никто не должен приближаться к Мессии.

Майкл Джордан был важнее для НБА, чем для «Буллс». Вокруг него не было никого», – рассказал Салли.

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5 комментариев

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Александр Спирин
Ч.т.д. Народ ещё удивлялся всё время, откуда этот культ Мойши взялся.
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Misunderstood
Вот Спортс ищет редакторов баскет новостей за 1000₽ за смену (это так по-европейски, это так прогрессивно, человек наконец-то заживет полной жизнью, со справедливым вознаграждением за смену) со знанием инглиша, что-то там просят составить на основе какого-то сюжета) вы бы ещё свои новости с таким же рвением проверяли) при всей припудренности Д. Салли даже он бы не сказал такой дичи, что он ездил в туры с Джексоном, Биттлз и Элвисом) он проводит аналогии, сравнивает ситуации) лол
+4
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+4
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Отец Мельдоний
Вот только Майклу Джордану никто не запрещал приближаться к женщинам...)))
Умел себя вести и контролировать, а не как Карл Мэллоун - СЕМЬ детей от трех разных женщин, и это только то, что известно.
Не сомневаюсь, что Джордан был не менее "любвеобильным", скорее даже более - просто более умным!
0
-2
-2
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Splin
Ответ Bello Jiafra
в тур с Пресли и битлами? Ну-ну...
одновременно🤣
0
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0
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Bello Jiafra
в тур с Пресли и битлами? Ну-ну...
+3
0
+3
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