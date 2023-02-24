Джон Салли: «НБА не позволяла женщинам приближаться к Майклу Джордану»
Четырехкратный чемпион Джон Салли в подкасте «Pierre’s Panic Room» рассказал, как НБА оберегала Майкла Джордана, не позволяя женщинам приближаться к нему в ночных клубах.
«Ты думаешь, они позволяли кому-то приблизиться к Майклу Джордану? Ты спятил.
Послушай, я ездил в туры с Майклом Джексоном, Элвисом Пресли и Битлз. Это были настоящие туры. К тебе никого не подпускают. Потому что никто не должен приближаться к Мессии.
Майкл Джордан был важнее для НБА, чем для «Буллс». Вокруг него не было никого», – рассказал Салли.
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Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он делал так постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать
Умел себя вести и контролировать, а не как Карл Мэллоун - СЕМЬ детей от трех разных женщин, и это только то, что известно.
Не сомневаюсь, что Джордан был не менее "любвеобильным", скорее даже более - просто более умным!