Джон Салли: «НБА не позволяла женщинам приближаться к Майклу Джордану»

Четырехкратный чемпион Джон Салли в подкасте «Pierre’s Panic Room» рассказал, как НБА оберегала , не позволяя женщинам приближаться к нему в ночных клубах.

«Ты думаешь, они позволяли кому-то приблизиться к Майклу Джордану? Ты спятил.

Послушай, я ездил в туры с Майклом Джексоном, Элвисом Пресли и Битлз. Это были настоящие туры. К тебе никого не подпускают. Потому что никто не должен приближаться к Мессии.

Майкл Джордан был важнее для , чем для «Буллс». Вокруг него не было никого», – рассказал Салли.

60 поводов выпить за здоровье Майкла Джордана в день его 60-летия

Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он делал так постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать