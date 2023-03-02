Новичок «Пистонс» Джейден Айви совершил ключевую ошибку в концовке матча против «Буллс»

Ошибка новичка « » в концовке матча против « » (115:117) лишила его команду возможности спасти игру.

За 9,7 секунды до конца встречи при счете 114:112 в пользу «Буллс» Айви не смог в течение пяти секунд найти адресата для вбрасывания, из-за чего решил взять тайм-аут. Однако тайм-аутов у его команды больше не было.

В результате «Пистонс» получили технический фол и потеряли владение мячом. Защитник «Буллс» Зак Лавин реализовал штрафной, после чего «Пистонс» сфолили на Демаре Дерозане, который добавил еще 2 очка с линии. В итоге преимущество «Буллс» увеличилось до 5 очков.

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