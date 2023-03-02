Новичок «Пистонс» Джейден Айви совершил ключевую ошибку в концовке матча против «Буллс»

Теги Чикаго Детройт НБА видео Джейден Айви Баскетбол

Ошибка новичка «Детройта» Джейдена Айви в концовке матча против «Чикаго» (115:117) лишила его команду возможности спасти игру.

За 9,7 секунды до конца встречи при счете 114:112 в пользу «Буллс» Айви не смог в течение пяти секунд найти адресата для вбрасывания, из-за чего решил взять тайм-аут. Однако тайм-аутов у его команды больше не было.

В результате «Пистонс» получили технический фол и потеряли владение мячом. Защитник «Буллс» Зак Лавин реализовал штрафной, после чего «Пистонс» сфолили на Демаре Дерозане, который добавил еще 2 очка с линии. В итоге преимущество «Буллс» увеличилось до 5 очков.

Гонка новичков НБА: главная мухобойка лиги, много веселых забивал и Банкеро!

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SHawk
Правильно, победы пока не нужны)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Андриенко
Чего только не сделаешь в битве за первый пик)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий