Пол Джордж: «Не подхожу команде с чемпионскими амбициями в качестве первой звезды»

Теги Индиана Клипперс НБА Оклахома-Сити Пол Джордж Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж признался, что не видит себя в качестве первой звезды команды с чемпионскими амбициями.

Первые семь сезонов карьеры Джордж провел в этой роли в «Индиане». Ведомая им команда дважды добиралась до финала плей-офф Восточной конференции, но уступала «Хит» Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда.

«В мои первые сезоны в «Индиане» я был тем, кто пытается брать все на себя. Но потом, пройдя через травмы и видя состояние лиги, я понял, что не смогу сделать это в одиночку. Это привело меня к размышлениям о том, как именно я могу помочь своей команде. И, наконец, я пришел к выводу, что вряд ли подхожу в качестве первой звезды команде с самыми высокими задачами», – рассказал баскетболист «Клипперс».

Статистически лучший год в карьере Джордж провел в «Оклахоме» рядом с Расселом Уэстбруком, набирая 28 очков, 8 подборов и 4 передачи за игру.

«Клипперс» занимают 6-е место в Западной конференции с результатом 33-31.

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10 комментариев

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artcity
Лучше буду дальше шпилить стриптизёрш а не забивать себе голову всяким величием и прочей шелухой добавил он.
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Givi Shotadze
Напоминает спитч Кайри когда он решил вернуться к Леброну )))))
Неужели и этот ))))))))
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Сергей Орлов
Адекватно. Особенно на фоне заявлений Эдвардса, что он лучший в НБА)
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Южка
Грустное заявление.
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Misunderstood
Не поддерживаю такие высказывания, мне нравится ПиДжи, но с учётом его некоторых провальных серий в ПО лучше себя позиционировать как-то иначе, в лучше молчать. То он говорит, что Кавай номер один в команде, теперь это. Может создаться впечатление, что Джордж уже наелся этой игрой, нат Гуд🌚
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Mr.BadGuy
ПЖ : "Каждый раз когда я думаю, что могу быть первой звездой, я попадаю в край щита"
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morozovvasya
Интересно а Джа выскажется в подобном ключе хотя бы раз за карьеру)
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morozovvasya
Самокритично. Респект!
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Kemal Gul
Молодец, мало кто в современной НБА среди звёзд здраво оценивает свои возможности
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RuslanMat
Уважаемо, не каждая звезда в НБА сможет так сказать
+25
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