Пол Джордж: «Не подхожу команде с чемпионскими амбициями в качестве первой звезды»
Форвард «Клипперс» Пол Джордж признался, что не видит себя в качестве первой звезды команды с чемпионскими амбициями.
Первые семь сезонов карьеры Джордж провел в этой роли в «Индиане». Ведомая им команда дважды добиралась до финала плей-офф Восточной конференции, но уступала «Хит» Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда.
«В мои первые сезоны в «Индиане» я был тем, кто пытается брать все на себя. Но потом, пройдя через травмы и видя состояние лиги, я понял, что не смогу сделать это в одиночку. Это привело меня к размышлениям о том, как именно я могу помочь своей команде. И, наконец, я пришел к выводу, что вряд ли подхожу в качестве первой звезды команде с самыми высокими задачами», – рассказал баскетболист «Клипперс».
Статистически лучший год в карьере Джордж провел в «Оклахоме» рядом с Расселом Уэстбруком, набирая 28 очков, 8 подборов и 4 передачи за игру.
«Клипперс» занимают 6-е место в Западной конференции с результатом 33-31.
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Неужели и этот ))))))))