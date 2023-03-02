Форвард «Клипперс» признался, что не видит себя в качестве первой звезды команды с чемпионскими амбициями.

Первые семь сезонов карьеры Джордж провел в этой роли в «Индиане». Ведомая им команда дважды добиралась до финала плей-офф Восточной конференции, но уступала «Хит» Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда.

«В мои первые сезоны в «Индиане» я был тем, кто пытается брать все на себя. Но потом, пройдя через травмы и видя состояние лиги, я понял, что не смогу сделать это в одиночку. Это привело меня к размышлениям о том, как именно я могу помочь своей команде. И, наконец, я пришел к выводу, что вряд ли подхожу в качестве первой звезды команде с самыми высокими задачами», – рассказал баскетболист «Клипперс».

Статистически лучший год в карьере Джордж провел в «Оклахоме» рядом с Расселом Уэстбруком, набирая 28 очков, 8 подборов и 4 передачи за игру.

« » занимают 6-е место в Западной конференции с результатом 33-31.

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