Пол Джордж: «MVP должен провести от 75 до 82 матчей за сезон»

Теги Клипперс НБА Оклахома-Сити Пол Джордж Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж считает, что игрок должен провести не менее 75 матчей в регулярном чемпионате, чтобы претендовать на MVP.

«Нужно провести от 75 до 82 матчей за сезон. Тогда будет понятно, как долго вы можете поддерживать свой уровень. Чтобы оставаться стабильным весь сезон, нужно обходиться без травм и выходить на площадку в каждой встрече. Так что нужно сыграть в большинстве матчей», – сказал Джордж.

Последний раз звездный баскетболист провел более 75 матчей в сезоне-2018/19, когда выступал за «Оклахому». В нынешнем чемпионате он сыграл в 44 из 61 встреч.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

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16 комментариев

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Zizu 5
Ответ yesnil
Load management в НБА не даст вам играть все игры , при чем порой даже в разрез с мнением тренеров
микал бриджес играл)
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Andy
Ответ Валерий Королёв
Всё понятно. Микэл Бриджес - МВП!
А Джулиус Рэндл чем хуже?
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Andy
По таким параметрам у Коли Йокича никогда МВП никто не отберет)
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SopTecret
То есть, почти ни одна звезда не станет МВП?
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Air Rodman
Ответ Лотерейный Пик
Можно ввести систему, когда каждый матч игрока будет оценен, к примеру, по 10-балльной шкале. MVP по итогу сезона возьмет игрок с наибольшей суммарной оценкой. Да, оценивание, конечно, процесс субъективный, но любители load-management-a претендовать на MVP не будут точно.
Ну примерный аналог этой оценки давно есть. Называется Win Shares (вклад в победу). Каждая игра даёт +1.00 победу. Эта победа неравномерно распределяется между всеми участниками матча. Каждому игроку на основании его статистики вычисляется вклад в победу. Лучший игрок матча, как правило, получает в свой актив +0.2....+0.3 Win Shares. У ролевиков +0.1 или меньше. При особо крутой игре может быть и +0.4. В итоге, на основании всех сыгранных матчей получается суммарный вклад в победу во всем сезоне. У кого больше - тот и молодец.
В этом сезоне с большим отрывом по win shares лидирует Йокич, +11.3. В прошлом сезоне тоже он, +15.2. В позапрошлом тоже он, +15.6.
Так что, в баскетболе давно уже все продумано.
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Don Pihot
усё верно. как говорится, the best ability is availability
+1
0
+1
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Mr. Grand
Поддерживаю. Минимум 70 игр.
+3
0
+3
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Лотерейный Пик
Можно ввести систему, когда каждый матч игрока будет оценен, к примеру, по 10-балльной шкале. MVP по итогу сезона возьмет игрок с наибольшей суммарной оценкой. Да, оценивание, конечно, процесс субъективный, но любители load-management-a претендовать на MVP не будут точно.
0
0
0
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Tolball
Для Зайона требую исключения,от 75 до 82 за три сезона,не отбирайте у парня надежду.
+7
0
+7
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Оскар Муравьев
Джордан почти не пропускал игры
+2
0
+2
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Марсель Объелся
Ответ Валерий Королёв
Всё понятно. Микэл Бриджес - МВП!
Человек на 83 игры в сезоне идёт. Тут вообще без вопросов
+18
0
+18
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Юлия Закаблукова
Яннис =мбаппе в футболе
+1
-2
-1
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Юлия Закаблукова
Яннис
0
-2
-2
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Монсеньор Мартинес
Думается мне, все же от 66 до 74 вполне достаточно
+4
-3
+1
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yesnil
Load management в НБА не даст вам играть все игры , при чем порой даже в разрез с мнением тренеров
0
0
0
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Валерий Королёв
Всё понятно. Микэл Бриджес - МВП!
+18
0
+18
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