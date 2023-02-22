Пол Джордж: «MVP должен провести от 75 до 82 матчей за сезон»
Форвард «Клипперс» Пол Джордж считает, что игрок должен провести не менее 75 матчей в регулярном чемпионате, чтобы претендовать на MVP.
«Нужно провести от 75 до 82 матчей за сезон. Тогда будет понятно, как долго вы можете поддерживать свой уровень. Чтобы оставаться стабильным весь сезон, нужно обходиться без травм и выходить на площадку в каждой встрече. Так что нужно сыграть в большинстве матчей», – сказал Джордж.
Последний раз звездный баскетболист провел более 75 матчей в сезоне-2018/19, когда выступал за «Оклахому». В нынешнем чемпионате он сыграл в 44 из 61 встреч.
Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?
В этом сезоне с большим отрывом по win shares лидирует Йокич, +11.3. В прошлом сезоне тоже он, +15.2. В позапрошлом тоже он, +15.6.
Так что, в баскетболе давно уже все продумано.