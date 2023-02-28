Зак Лоу: «Ведущие ESPN считают, что «Лейкерс» обыграют «Наггетс» и «Гризлис» в плей-офф»

Теги Денвер Лейкерс Мемфис Винс Картер НБА ESPN Тристан Томпсон Рамона Шелберн Зак Лоу Баскетбол

Эксперт ESPN Зак Лоу рассказал о том, как ведущие телеканала относятся к перспективам «Лейкерс» в этом сезоне.

«Мне позвонили продюсеры и сказали, что опросили всех четырех ведущих сегодняшнего шоу. Думаю, это были Рамона Шелберн, Тристан Томпсон, Винс Картер и Марк Спирс.

Их спросили: «Если бы «Лейкерс» встретились с «Наггетс» или «Гризлис» в первом раунде плей-офф прямо сейчас, на кого бы вы поставили?» Очевидно, что у «Наггетс» и «Гризлис» будет преимущество домашней площадки. Все четверо ответили, что «Лейкерс» обыграют и «Наггетс», и «Гризлис», – признался Лоу.

«Денвер» (43-19) лидирует на Западе. «Мемфис» (36-23) идет на втором месте. «Лейкерс» выиграли три матча подряд и с результатом 29-32 занимают 12-е место в конференции, отставая на одну победу от зоны плей-ин (10-е место).

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4 комментария

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scorp19
Что это за эксперты такие ???
Во-первых Лейкерс не будет в плей офф
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mqh9pzrxgf
Если все будут здоровы именно в плов это возможно.
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ArizonaCactus
Где они такую дурь берут?!!
+3
-1
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Daishi
Даже Винс обезумел? 100% чем-то опоили или окурили заслуженного ветерана на этом Исипиэн.)
+6
-4
+2
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