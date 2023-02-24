«Санз» хотят приобрести Деррика Роуза

«Финикс» намерен подписать опытного разыгрывающего Деррика Роуза (34 года, 188 см), если « » выкупит его контракт.

« » рассматривают возможность выкупа контракта Роуза. Ранее также сообщалось о заинтересованности «Милуоки» в приобретении Роуза.

MVP сезона-2010/11 в нынешнем сезоне провел за «Никс» 26 матчей, набирая в среднем 5,8 очка, 1,5 подбора и 1,8 передачи.

Деррика Роуза обвиняли в групповом изнасиловании. Он предпочел суд – выиграл, но получил за «токсичную маскулинность»