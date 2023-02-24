«Санз» хотят приобрести Деррика Роуза

Теги возможные переходы Нью-Йорк Финикс НБА Деррик Роуз Баскетбол

«Финикс» намерен подписать опытного разыгрывающего Деррика Роуза (34 года, 188 см), если «Нью-Йорк» выкупит его контракт.

«Никс» рассматривают возможность выкупа контракта Роуза. Ранее также сообщалось о заинтересованности «Милуоки» в приобретении Роуза.

MVP сезона-2010/11 в нынешнем сезоне провел за «Никс» 26 матчей, набирая в среднем 5,8 очка, 1,5 подбора и 1,8 передачи.

Деррика Роуза обвиняли в групповом изнасиловании. Он предпочел суд – выиграл, но получил за «токсичную маскулинность»

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1 комментарий

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Вадим flanec
Пол, Дюрант, Роуз. Да чего уж там, зовите сразу О’Нила и Баркли, че мелочиться.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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