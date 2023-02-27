«Рокетс» подпишут 10-дневный контракт с Уилли Коули-Стайном

« » планирует подписать 10-дневное соглашение с центровым (29 лет, 213 см), сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Коули-Стайн тренировался с «Рокетс» перед началом этого сезона, но не попал в итоговый состав команды, после чего выступал в G-лиге.

На счету центрового 422 матча в регулярном чемпионате НБА со средними показателями 8,7 очка и 5,8 подбора.

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