«Я смотрю игру, как и вы». Джейсон Кидд объяснил, почему не набрал тайм-ауты во время рывка «Лейкерс»

Теги Даллас Лейкерс Джейсон Кидд НБА Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд после поражения от «Лейкерс» (108:111) ответил журналистам, почему он использовал всего один тайм-аут во второй и третьей четвертях, когда команда упустила преимущество в 27 очков.

«Я здесь не спаситель. Я не играю. Я смотрю игру, как и вы.

Мы должны повзрослеть как команда. Нам нужно повзрослеть, если хотим выиграть чемпионат. Ни одной молодой команде, умственно или физически, еще не удавалось выиграть чемпионат», — заявил Кидд.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Райли Карри
работа мечты. ходить на матчи нба. еще и деньги платят. нужно всего-то баскетбол смотреть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Правая нога Дрэймонда Грина
Ответ armageddon123456
А Кидд смешной... Он оказывается игры как болела смотрит а не как тренер... Лучше бы думал как связку Кайри и Дончича заставить работать - потому что она пока-что вот вообще не работает. Вот вообще
А че там должно работать если там только Лука, Кайри да Вуд грубо говоря из состава?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
armageddon123456
А Кидд смешной... Он оказывается игры как болела смотрит а не как тренер... Лучше бы думал как связку Кайри и Дончича заставить работать - потому что она пока-что вот вообще не работает. Вот вообще
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
по методичке Дока работает
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий