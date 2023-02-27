«Я смотрю игру, как и вы». Джейсон Кидд объяснил, почему не набрал тайм-ауты во время рывка «Лейкерс»
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд после поражения от «Лейкерс» (108:111) ответил журналистам, почему он использовал всего один тайм-аут во второй и третьей четвертях, когда команда упустила преимущество в 27 очков.
«Я здесь не спаситель. Я не играю. Я смотрю игру, как и вы.
Мы должны повзрослеть как команда. Нам нужно повзрослеть, если хотим выиграть чемпионат. Ни одной молодой команде, умственно или физически, еще не удавалось выиграть чемпионат», — заявил Кидд.
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