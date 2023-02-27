«Я смотрю игру, как и вы». Джейсон Кидд объяснил, почему не набрал тайм-ауты во время рывка «Лейкерс»

Главный тренер « » после поражения от « » (108:111) ответил журналистам, почему он использовал всего один тайм-аут во второй и третьей четвертях, когда команда упустила преимущество в 27 очков.

«Я здесь не спаситель. Я не играю. Я смотрю игру, как и вы.

Мы должны повзрослеть как команда. Нам нужно повзрослеть, если хотим выиграть чемпионат. Ни одной молодой команде, умственно или физически, еще не удавалось выиграть чемпионат», — заявил Кидд.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?