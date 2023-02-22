Кайри Ирвинг об отношениях с Лукой Дончичем: «Немного узнали друг друга»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг рассказал об отношениях с новым партнером по команде Лукой Дончичем.

«Я провел с Лукой всего две недели. Но у нас состоялся необыкновенный диалог на арене, а также провели некоторое время на тренировочном объекте, немного узнали друг друга.

С нетерпением жду окончания перерыва на Матч всех звезд, у нас будет несколько домашних матчей, и мы сможем встретиться семьями за ужином», – сказал Ирвинг.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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3 комментария

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kaissa
Ответ Дмитрий Авдеев
Поглубже?
Ну Ирвинг конечно разное творил - но он явно не Удока.)))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
boller_73
Переживаю за их отношения больше чем за свои
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Авдеев
Поглубже?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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