Кайри Ирвинг об отношениях с Лукой Дончичем: «Немного узнали друг друга»

Разыгрывающий « » Кайри Ирвинг рассказал об отношениях с новым партнером по команде .

«Я провел с Лукой всего две недели. Но у нас состоялся необыкновенный диалог на арене, а также провели некоторое время на тренировочном объекте, немного узнали друг друга.

С нетерпением жду окончания перерыва на Матч всех звезд, у нас будет несколько домашних матчей, и мы сможем встретиться семьями за ужином», – сказал Ирвинг.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?