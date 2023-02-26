Евгений Колесников: «Задача «Автодора» остается прежней – побеждать в каждом матче»

Теги Евгений Колесников Автодор Единая лига ВТБ Парма-Пари Баскетбол

Капитан «Автодора» Евгений Колесников поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пармы».

«Автодор» — «Парма» – это большая вывеска. В этом матче важна концентрация. Наша задача остается прежней – побеждать в каждом матче.

В перерыве усердно готовились к этому. Тренерский штаб внес некоторые коррективы в игру. У нас появилось больше взаимопонимания в командных взаимодействиях. Готовы к сражению. Должны показать настоящий саратовский баскетбол. Вперед, «Автодор»! – сказал Колесников.

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