Скотт Мачадо перед матчем против «Пармы»: «Понимаем важность первого места в нижней шестерке»

Разыгрывающий « » рассказал о настрое команды на сегодняшний матч с «Пармой» в лиге ВТБ.

«Двигаясь от игры к игре, мы нашли свой ритм. Понимаем важность первого места в нижней шестерке.

Это будет еще одна тяжелая выездная игра, похожая на матч с «Енисеем», но мы можем справиться. Главное, дорожить мячом и забирать подборы, и тогда все будет в порядке», – сказал бразилец.

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