Защитник « » в четверг догнал прославленного игрока клуба по количеству реализованных 3-очковых за клуб.

Во встрече с « » (107:116) Букер реализовал лишь 1 из 6 дальних бросков (19 очков, 9 передач), но настиг Нэша – у обоих теперь по 1 051 3-очковому.

Нэш и Букер на данный момент делят 1-е место в списке самых продуктивных снайперов «Санз».

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