Девин Букер сравнялся со Стивом Нэшем по точным 3-очковым за «Финикс»

Теги Клипперс Финикс Стив Нэш НБА Девин Букер Баскетбол

Защитник «Финикса» Девин Букер в четверг догнал прославленного игрока клуба Стива Нэша по количеству реализованных 3-очковых за клуб.

Во встрече с «Клипперс» (107:116) Букер реализовал лишь 1 из 6 дальних бросков (19 очков, 9 передач), но настиг Нэша – у обоих теперь по 1 051 3-очковому.

Нэш и Букер на данный момент делят 1-е место в списке самых продуктивных снайперов «Санз».

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2 комментария

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Evincive
Только Нэш затратил 2417 попыток, а Букер 2943 попытки.
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+1
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Tim Timson
Ждём новость что Дерозан сравнялся по трешкам с Керром в Чикаго)
+3
0
+3
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