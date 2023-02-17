Девин Букер сравнялся со Стивом Нэшем по точным 3-очковым за «Финикс»
Защитник «Финикса» Девин Букер в четверг догнал прославленного игрока клуба Стива Нэша по количеству реализованных 3-очковых за клуб.
Во встрече с «Клипперс» (107:116) Букер реализовал лишь 1 из 6 дальних бросков (19 очков, 9 передач), но настиг Нэша – у обоих теперь по 1 051 3-очковому.
Нэш и Букер на данный момент делят 1-е место в списке самых продуктивных снайперов «Санз».
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