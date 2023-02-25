Джордан Пул – о контракте на 140 миллионов: «Я бы не стал говорить, что это давление»

Защитник « » рассказал, что изменилось после продления контракта с клубом на 4 года и 140 миллионов долларов.

«Я читал про то, как у Аарона Джаджа (американский бейсболист – Sports.ru) спросили, изменится ли его роль после того, как он подписал свой большой контракт. Он сказал, что будет продолжать делать то, что он делал, чтобы получить это. Благодаря этому он его и получил. Зачем что-то менять? Я придерживаюсь именного такого подхода.

Если «Уорриорз» приняли решение дать мне такой контракт, очевидно, они пришли к выводу, что я его заслужил. Им нравится мой характер, то, как я могу вести игру команды, ну и все остальное, что я делаю на площадке и за ее пределами. Имея возможность быть самим собой в такой организации, я стараюсь давать положительную энергию. Я благодарен и признателен.

Я бы не стал говорить, что это давление. Более всего меня интересует мысль о том, что следующие пять лет я проведу в Заливе. Нас ждут взлеты и падения, какими бы они ни были. Я принимаю это. В 23 года это довольно серьезный вызов», – сказал Пул.

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