Донован Митчелл взял подбор и помешал Эвану Мобли сделать дабл-дабл
Защитник «Кавальерс» Донован Митчелл помешал бигмену команды Эвану Мобли сделать дабл-дабл в матче с «Хоукс» (114:102).
На последних секундах встречи Митчелл забрал подбор, который стал для него четвертым. Рядом находился Мобли, в активе которого было 10 очков и 9 подборов.
На Митчелла вопросительно посмотрел центровой Джарретт Аллен. Звездный баскетболист схватился за голову и извинился перед Мобли.
Лопатин точнее Карри, Мартюк подбирает лучше Зайона. Инфографика лидеров Единой Лиги и НБА
Комментарии