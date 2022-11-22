Донован Митчелл взял подбор и помешал Эвану Мобли сделать дабл-дабл

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Защитник «Кавальерс» Донован Митчелл помешал бигмену команды Эвану Мобли сделать дабл-дабл в матче с «Хоукс» (114:102).

На последних секундах встречи Митчелл забрал подбор, который стал для него четвертым. Рядом находился Мобли, в активе которого было 10 очков и 9 подборов.

На Митчелла вопросительно посмотрел центровой Джарретт Аллен. Звездный баскетболист схватился за голову и извинился перед Мобли.

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