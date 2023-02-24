Сборная США гарантировала себе путевку на ЧМ-2023

Сборная США в четверг гарантировала себе путевку на ЧМ-2023.

Американцы официально вошли в список из 32 команд-участниц, победив в квалификационном матче Уругвай со счетом 88:77. США обеспечили себе одно из семи мест на чемпионате мира, выделенных американскому региону ФИБА.

В течение пятнадцати месяцев США провели в группе F 11 матчей с результатом 9-2, задействовав 52 баскетболиста. В основном использовались игроки Лиги G или зарубежных чемпионатов, но на мировое первенство отправится команда, собранная из представителей .

На предыдущем ЧМ в Китае американцы заняли 7-е место, что является худшим результатом для сборной на крупных турнирах.

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