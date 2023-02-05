42 очка Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» выиграть у «Хьюстона» и обновить клубный рекорд результативности

Теги Хьюстон НБА видео Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер помог «Оклахоме» взять реванш у «Хьюстона» (153:121) за поражение, которое состоялось в среду.

Гилджес-Александер набрал 42 очка (14 из 23 с игры), 4 подбора, 6 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота за 30 минут.

«Тандер» обновили клубный рекорд по очкам в одном матче. Предыдущее достижение было установлено в игре с «Селтикс» в январе (150).

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5 комментариев

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Самый адовый Крикун
Ответ Sonder
ты конечно умный. Жалко, что не очень Сиэттл суперсоникс набивали максимум 151 очко в игре против Денвера c двумя овертаймами в 2008 году сегодня, со 153 очками, рекорд был побит
https://www.basketball-reference.com/boxscores/198812020SEA.html
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
Ответ Самый адовый Крикун
Оклахома не с нуля в лиге появилась, так что в истории франшизы были времена, когда команда в Сиэттле играла, потому 153 очка - не рекорд.
ты конечно умный. Жалко, что не очень
Сиэттл суперсоникс набивали максимум 151 очко в игре против Денвера c двумя овертаймами в 2008 году
сегодня, со 153 очками, рекорд был побит
+1
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+1
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Самый адовый Крикун
Оклахома не с нуля в лиге появилась, так что в истории франшизы были времена, когда команда в Сиэттле играла, потому 153 очка - не рекорд.
0
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0
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Лиллард унижатель!
42 очка и ноль трешек от ШГА. Олдскул, пулялкам не понять.
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Sonder
после третьей я думал сделают 160
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