42 очка Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» выиграть у «Хьюстона» и обновить клубный рекорд результативности
Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер помог «Оклахоме» взять реванш у «Хьюстона» (153:121) за поражение, которое состоялось в среду.
Гилджес-Александер набрал 42 очка (14 из 23 с игры), 4 подбора, 6 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота за 30 минут.
«Тандер» обновили клубный рекорд по очкам в одном матче. Предыдущее достижение было установлено в игре с «Селтикс» в январе (150).
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