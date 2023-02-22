Виктор Вембаньяма вдохновляется «Уорриорз» 2010-х

Журналист Sports Illustrated Джереми Ву назвал любимую команду главного претендента на первый пик драфта НБА-2023 Виктора Вембаньямы.

«Вембаньяма приводит игру «Уорриорз» 2010-х годов как пример баскетбола, который его вдохновляет. Они выигрывали, получали удовольствие и делали это стильно», – написал Ву в статье, посвященной французскому баскетболисту.

В 2010-х « » трижды становился чемпионом НБА (2015, 2017, 2018) и еще два раза играл в финале (2016, 2019).

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»