Виктор Вембаньяма вдохновляется «Уорриорз» 2010-х

Теги Голден Стэйт НБА драфт НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Журналист Sports Illustrated Джереми Ву назвал любимую команду главного претендента на первый пик драфта НБА-2023 Виктора Вембаньямы.

«Вембаньяма приводит игру «Уорриорз» 2010-х годов как пример баскетбола, который его вдохновляет. Они выигрывали, получали удовольствие и делали это стильно», – написал Ву в статье, посвященной французскому баскетболисту.

В 2010-х «Голден Стэйт» трижды становился чемпионом НБА (2015, 2017, 2018) и еще два раза играл в финале (2016, 2019).

Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»

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3 комментария

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Tolball
Надеюсь он это не в фейковом интервью прочитал?
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DruiD-RW
глорик
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msdchko
так еще можно упасть на драфте за ним, правда не знаю что там по пикам у гс
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-1
-1
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