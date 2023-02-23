Инсайдер Зак Лоу: «Победители Матча всех звезд получают по 100 000 долларов, проигравшие – по 25 000»

Инсайдер ESPN Зак Лоу рассказал, сколько получают игроки НБА за участие в всех звезд.

«Каждый игрок из победившей команды сейчас получает 100 000 долларов. Каждый из проигравшей команды – 25 000 долларов.

Это лучше, чем ничего, но этого явно недостаточно, чтобы мотивировать игроков», – сказал Лоу.

Согласно сообщению Clutch Points, победитель конкурса данков получает 100 000 долларов, занявшие второе и третье места – 50 000 и 20 000 долларов соответственно.

Матч всех звезд НБА-2023 собрал наименьшее количество телезрителей за всю историю проведения мероприятия.

Маккланг крутой, но его участие в конкурсе данков – это неправильно