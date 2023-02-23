Инсайдер Зак Лоу: «Победители Матча всех звезд получают по 100 000 долларов, проигравшие – по 25 000»

Теги НБА Матч всех звезд НБА Баскетбол

Инсайдер ESPN Зак Лоу рассказал, сколько получают игроки НБА за участие в Матче всех звезд.

«Каждый игрок из победившей команды сейчас получает 100 000 долларов. Каждый из проигравшей команды – 25 000 долларов.

Это лучше, чем ничего, но этого явно недостаточно, чтобы мотивировать игроков», – сказал Лоу.

Согласно сообщению Clutch Points, победитель конкурса данков получает 100 000 долларов, занявшие второе и третье места – 50 000 и 20 000 долларов соответственно.

Матч всех звезд НБА-2023 собрал наименьшее количество телезрителей за всю историю проведения мероприятия.

Маккланг крутой, но его участие в конкурсе данков – это неправильно

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9 комментариев

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quznez
Ответ Misha_Sapunov
будут просто игнорить игру. умно.
"не будут брать - отключим газ", не включат в состав мвз, возьмут умных и с деньгами.
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Misha_Sapunov
Ответ quznez
сейчас научу. каждый участник мвз даёт в кассу по 500 тыс баков, побеждает твоя команда - уезжаешь с турнира с лямом, проигрываешь - ноль. мотивация в квадрате, деньги и слава или позор.
будут просто игнорить игру. умно.
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Вадим flanec
Если уж платить за участие в МВЗ, то конкретно за каждое результативное действие игроком, подбор, передача, очко набранное, перехват, блок-шот. Что-то типа КТУ. Кстати очки тоже можно квалифицировать, одно, два или три, у всех разная стоимость.
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Вадим flanec
Ответ Curry30
боже, какой бред, бесполезный матч, в котором уже давно участвовать никто не хочет, так еще и по сотне каждому за победу в этой бредятине, цирк
Как никто не хочет? 100 кусков бакинских денег на дороге не валяются.
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Адвокат дьявола*
Сабонис получил дополнительно 1,2 млн, Фокс 1,4 млн за участие в Матче всех звезд.
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Alexey Solovyev
Ответ quznez
сейчас научу. каждый участник мвз даёт в кассу по 500 тыс баков, побеждает твоя команда - уезжаешь с турнира с лямом, проигрываешь - ноль. мотивация в квадрате, деньги и слава или позор.
Депозитит свой контрактный бонус за участие в матче звёзд . Далее может выиграть свой обратно и часть из команды оппонента. ну и формат в таком случае должен быть другой
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Xell
Это ниочем
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quznez
сейчас научу.
каждый участник мвз даёт в кассу по 500 тыс баков, побеждает твоя команда - уезжаешь с турнира с лямом,
проигрываешь - ноль. мотивация в квадрате, деньги и слава или позор.
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Curry30
боже, какой бред, бесполезный матч, в котором уже давно участвовать никто не хочет, так еще и по сотне каждому за победу в этой бредятине, цирк
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