Инсайдер Зак Лоу: «Победители Матча всех звезд получают по 100 000 долларов, проигравшие – по 25 000»
Инсайдер ESPN Зак Лоу рассказал, сколько получают игроки НБА за участие в Матче всех звезд.
«Каждый игрок из победившей команды сейчас получает 100 000 долларов. Каждый из проигравшей команды – 25 000 долларов.
Это лучше, чем ничего, но этого явно недостаточно, чтобы мотивировать игроков», – сказал Лоу.
Согласно сообщению Clutch Points, победитель конкурса данков получает 100 000 долларов, занявшие второе и третье места – 50 000 и 20 000 долларов соответственно.
Матч всех звезд НБА-2023 собрал наименьшее количество телезрителей за всю историю проведения мероприятия.
Маккланг крутой, но его участие в конкурсе данков – это неправильно
каждый участник мвз даёт в кассу по 500 тыс баков, побеждает твоя команда - уезжаешь с турнира с лямом,
проигрываешь - ноль. мотивация в квадрате, деньги и слава или позор.