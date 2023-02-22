Энтони Эдвардс: «Считаю себя лучшим в НБА»

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком НБА прямо сейчас.

«Думаю, это я. Считаю себя лучшим, потому что играю но обеих сторонах площадки», – заявил Эдвардс.

В нынешнем сезоне первый пик драфта-2020 набирает 24,9 очка, 5,9 подбора, 4,5 передачи и 1,6 перехвата в среднем за матч. Недавно 21-летний баскетболист впервые принял участие в всех звезд .

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