Энтони Эдвардс: «Считаю себя лучшим в НБА»

Теги Миннесота НБА Матч всех звезд НБА Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком НБА прямо сейчас.

«Думаю, это я. Считаю себя лучшим, потому что играю но обеих сторонах площадки», – заявил Эдвардс.

В нынешнем сезоне первый пик драфта-2020 набирает 24,9 очка, 5,9 подбора, 4,5 передачи и 1,6 перехвата в среднем за матч. Недавно 21-летний баскетболист впервые принял участие в Матче всех звезд НБА.

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6 комментариев

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Сергей Орлов
Удивительно, конечно, каждый раз наблюдать отсутствие ума у молоденьких кексиков.
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morozovvasya
Срочно нужен Джа с красным лазером))
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depressive_monk
Ответ Camp_Nou
А ведь Эдвардс, наверное, самый сильный первый пик драфта за последние лет 10. Ну серьезно, Банкеро, Каннингэм, Зайон(тут можно поспорить), Эйтон, Фульц, Симмонс, Таунс, Уиггинс, Беннет. Кто из них сейчас лучше него?
Здоровый Зайон точно сильнее, Таунс в настроении и добром здравии тоже пока посильнее Эдвардса, но правда в этих словах точно есть.
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dato akhaladze
Всё ясно. Когда такое говорит Джа то тот понторез и гангста, а когда муравей, то он олдскул и тафгаи и вообще больще сомец и молодец.
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Camp_Nou
А ведь Эдвардс, наверное, самый сильный первый пик драфта за последние лет 10. Ну серьезно, Банкеро, Каннингэм, Зайон(тут можно поспорить), Эйтон, Фульц, Симмонс, Таунс, Уиггинс, Беннет. Кто из них сейчас лучше него?
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doctorcaiman
А на каких сторонах и на какой площадке играют Яннис, Леброн, Тейтум, Дэвис, Кавай, Эмбиид, Дюрант, Батлер? Наверное на строительной или детской
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