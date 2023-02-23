Евролига. Женщины. «Шопрон» – «Ланды», «Мехелен» встретится с «Фамилой»

В четверг, 23 февраля, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги состоятся два матча.

Венгерский «Шопрон» сыграет с французским клубом «Ланды», бельгийский «Мехелен» встретится с итальянской «Фамилой».

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа B

Шопрон Венгрия – Ланды Франция

23 февраля. 20:00

Мехелен Бельгия – Фамила Италия

23 февраля. 22:30

Турнирное положение: Мерсин Турция – 9-4, Шопрон Венгрия – 8-4, Фамила Италия – 8-4, Авенида Испания – 8-5, Жирона Испания – 7-6, ДВТК Венгрия – 6-7, Мехелен Бельгия – 2-10, Ланды Франция – 2-10.

Группа А

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 11-2, УСК Прага Чехия – 9-4, Валенсия Испания – 8-5, Бурж Франция – 8-5, Пулковице Польша – 7-6, Виртус Италия – 5-8, Сексард Венгрия – 3-10, Олимпиакос Греция – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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