Ненад Крстич стал президентом клуба «Слога Кралево» из своего родного города. У команды финансовые трудности

После ухода с поста вице-президента Федерации баскетбола Сербии Ненад Крстич теперь попытается спасти команду своего родного города Кралево от исчезновения.

Бывший игрок НБА и ЦСКА стал президентом клуба «Слога Кралево».

Клуб находится в тяжелом финансовом положении. В знак протеста против невыплаты заработной платы игроки команды отказались выйти на матч Сербской баскетбольной лиги (КЛС) против «Тамиса Панчево» и получили техническое поражение 20:0.

По итогам данного события весь менеджмент «Слога Кралево» ушел в отставку.

«После окончания работы в Федерации баскетбола я не думал о том, чтобы заниматься баскетболом. Смотрел некоторые игры, но не думал о том, чтобы делать что-то, связанное с баскетболом.

Потом возникла проблема со «Слогой», игроки не вышли на матч. После этого мне позвонил мэр Кралево, которого я хорошо знаю. Мы начали говорить о моем вступлении в клуб. В конце концов, я стал президентом», – рассказал Крстич.

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