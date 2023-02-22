«Партизан» оштрафован на 2 500 евро за поведение болельщиков

оштрафовала « » на 2 500 евро за поведение сербских болельщиков во время гостевого матча 24-го тура регулярного чемпионата против «Баварии».

Причиной штрафа стало то, что болельщики бросали предметы на площадку во время игры.

Матч состоялся 9 февраля и завершился гостевой победой «Партизана» со счетом 82:71.

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