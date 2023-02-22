Доминик Уилкинс – Джей Джей Редику: «Как можно было сказать такую глупость?»

Член Зала славы резко ответил бывшему игроку НБА Джей Джей Редику, который заявил, что нагрузка на игроков сейчас гораздо выше, чем в 80-х и 90-х годах.

«Редик не понимает, о чем, черт возьми, он говорит.

Какой баскетбол ты смотрел? Как можно было сказать такую глупость? Это просто смешно.

Если положить руку на бедро соперника и просто толкать его в другую сторону, сколько игроков сможет выдержать такое давление? Я очень разочарован тем, что Джей Джей Редик, который сам играл в баскетбол, сказал такую глупость», – заявил Уилкинс.

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