Доминик Уилкинс – Джей Джей Редику: «Как можно было сказать такую глупость?»
Член Зала славы Доминик Уилкинс резко ответил бывшему игроку НБА Джей Джей Редику, который заявил, что нагрузка на игроков сейчас гораздо выше, чем в 80-х и 90-х годах.
«Редик не понимает, о чем, черт возьми, он говорит.
Какой баскетбол ты смотрел? Как можно было сказать такую глупость? Это просто смешно.
Если положить руку на бедро соперника и просто толкать его в другую сторону, сколько игроков сможет выдержать такое давление? Я очень разочарован тем, что Джей Джей Редик, который сам играл в баскетбол, сказал такую глупость», – заявил Уилкинс.
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К чему это? Реддик знает, как сложно в современной НБА бегать под заслонам по всей площадке, чтобы выйти на бросок.
Я больше Реддика поддерживаю. Как снайпера.
Но по сути:
Один говорит, как трудно было в 80-90 с своей колокольни, другой, как сложно в современной.
Оба не играли в обоих случаях.