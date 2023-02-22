Доминик Уилкинс – Джей Джей Редику: «Как можно было сказать такую глупость?»

Теги Джей Джей Редик НБА Доминик Уилкинс Баскетбол

Член Зала славы Доминик Уилкинс резко ответил бывшему игроку НБА Джей Джей Редику, который заявил, что нагрузка на игроков сейчас гораздо выше, чем в 80-х и 90-х годах.

«Редик не понимает, о чем, черт возьми, он говорит.

Какой баскетбол ты смотрел? Как можно было сказать такую глупость? Это просто смешно.

Если положить руку на бедро соперника и просто толкать его в другую сторону, сколько игроков сможет выдержать такое давление? Я очень разочарован тем, что Джей Джей Редик, который сам играл в баскетбол, сказал такую глупость», – заявил Уилкинс.

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4 комментария

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Cubs-V
Толкать игрока в спину и держать это, куда больше сил занимает. Чем бежать с одной половины на другую, после трешки в лоб на 5-10 секунде владения.
К чему это? Реддик знает, как сложно в современной НБА бегать под заслонам по всей площадке, чтобы выйти на бросок.
Я больше Реддика поддерживаю. Как снайпера.
Но по сути:
Один говорит, как трудно было в 80-90 с своей колокольни, другой, как сложно в современной.
Оба не играли в обоих случаях.
+3
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frenemy
Геннадий, потрясающая адаптация перевода. Русский прокат по вам плачет.
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0
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Mr.BadGuy
Просто раньше нагрузка была более силовая и статичная, и игроки были более накачанные, сейчас больше динамической нагрузки, игроки более поджарые и быстрые.
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Артем Андреев
Нагрузка во время матчей может быть и не выше, но тренируются современные игроки куда интенсивнее, да и нагрузки во время колледжа-школы выше.
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