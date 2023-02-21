«Орландо» подпишет полноценный контракт с Адмиралом Скофилдом

Теги Орландо НБА G-лига ESPN Эдриан Воджнаровски Адмирал Скофилд Баскетбол

Форвард «Орландо» Адмирал Скофилд (25 лет, 196 см) подпишет полноценный контракт с клубом, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агентов игрока.

Ранее Скофилд выступал за «Мэджик» на условиях двустороннего соглашения. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей, набирая в среднем 4,6 очка и 1,9 подбора за 13 минут на площадке.

Помимо этого, Скофилд играл в G-лиге. Там показатели форварда составили 17 очков и 4 подбора за игру.

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2 комментария

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Сергей Орлов
Стопудово в честь Робинсона так назвали)
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Лиллард унижатель!
Хорош Адмирал. Надо его еще брата Генерала подписать.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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