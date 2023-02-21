Уилл Бартон покинул «Уизардс» в результате выкупа контракта

« » завершил процедуру выкупа контракта атакующего защитника (32 года, 198 см), пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Таким образом, ветеран станет свободным агентом и сможет присоединиться к одной из команд, идущих в зоне плей-офф.

В нынешнем сезоне Бартон провел 40 матчей, набирая в среднем 7,7 очка, 2,8 подбора и 2,4 передачи при реализации 38% бросков из-за дуги. «Уизардс» с результатом 28-30 занимают 9-е место на Востоке.

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