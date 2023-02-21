Уилл Бартон покинул «Уизардс» в результате выкупа контракта

Теги переходы возможные переходы НБА Вашингтон ESPN Уилл Бартон Эдриан Воджнаровски Баскетбол

«Вашингтон» завершил процедуру выкупа контракта атакующего защитника Уилла Бартона (32 года, 198 см), пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Таким образом, ветеран станет свободным агентом и сможет присоединиться к одной из команд, идущих в зоне плей-офф.

В нынешнем сезоне Бартон провел 40 матчей, набирая в среднем 7,7 очка, 2,8 подбора и 2,4 передачи при реализации 38% бросков из-за дуги. «Уизардс» с результатом 28-30 занимают 9-е место на Востоке.

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11 комментариев

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Mr.BadGuy
Ответ Vagant
ЛАЛ рассматривает Бартона, как кандидата в состав. У них есть еще соблазн своего "двухстороннего" Свидера подписать на небольшой контракт на 2-3 года. Либо просто возьмут дядьку на лавку, типа, Руди Гея из Юты. Но у Юты в составе куча вакансий. Скоро узнаем.
Для ЛАЛ сойдет, он не совсем труп. Что-то выжать из него еще можно. Он пока не игрок минималки.
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Caraxes
В Денвер залетит идеально, так как есть чувство, что только рядом с Николой у Уилла все получается)
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Vagant
ЛАЛ рассматривает Бартона, как кандидата в состав.
У них есть еще соблазн своего "двухстороннего" Свидера подписать на небольшой контракт на 2-3 года.
Либо просто возьмут дядьку на лавку, типа, Руди Гея из Юты. Но у Юты в составе куча вакансий.
Скоро узнаем.
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Алексей Попелышко
А что по сумме выкупа, есть инфа?
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...Quo Vadis...
В Даллас вполне может зайти, на скамейку.

В ГС.
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...Quo Vadis...
Ответ Roman Boroveev
кто там ещё интересный на рынке отказов остался? а из Китая ждём кого?
Мело, Рондо.
(В принципе, на рынке)

Ховард должен прийти, чуть позже.
+4
-2
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...Quo Vadis...
Ответ Лиллард унижатель!
Тяжело ему скорить без пасов Йокича
Он всегда отлично скорил (и проходил). Лучший шестой - совсем недавно.
+2
-3
-1
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...Quo Vadis...
Вот бы кого в Клипперс, лучше.

Бартон
Пауэлл
Гордон

И Беверли.
Отличное дополнение лидерам и команде.

Интересно, где окажется?
0
-4
-4
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Venger80
Учитывая его форму в этом сезоне, усилением он будет сомнительным
+1
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Roman Boroveev
кто там ещё интересный на рынке отказов остался? а из Китая ждём кого?
0
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0
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Лиллард унижатель!
Тяжело ему скорить без пасов Йокича
+3
-2
+1
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