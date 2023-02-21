Уилл Бартон покинул «Уизардс» в результате выкупа контракта
«Вашингтон» завершил процедуру выкупа контракта атакующего защитника Уилла Бартона (32 года, 198 см), пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Таким образом, ветеран станет свободным агентом и сможет присоединиться к одной из команд, идущих в зоне плей-офф.
В нынешнем сезоне Бартон провел 40 матчей, набирая в среднем 7,7 очка, 2,8 подбора и 2,4 передачи при реализации 38% бросков из-за дуги. «Уизардс» с результатом 28-30 занимают 9-е место на Востоке.
Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он прибегал к ним постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать такое
У них есть еще соблазн своего "двухстороннего" Свидера подписать на небольшой контракт на 2-3 года.
Либо просто возьмут дядьку на лавку, типа, Руди Гея из Юты. Но у Юты в составе куча вакансий.
Скоро узнаем.
В ГС.
(В принципе, на рынке)
Ховард должен прийти, чуть позже.
Бартон
Пауэлл
Гордон
И Беверли.
Отличное дополнение лидерам и команде.
Интересно, где окажется?