«Майами» планирует подписать Коди Зеллера

« » в понедельник планирует подписать контракт со свободным агентом (30 лет, 211 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Центровой недавно побывал на просмотре в «Хит».

В прошлом сезоне Зеллер провел 27 матчей за «Портленд», набирая в среднем 5,2 очка и 4,6 подбора. В январе 2022 года он перенес операцию по поводу отрывного перелома правой коленной чашечки, после чего не не играл в НБА.

«Майами» также намерен подписать соглашение с бывшим форвардом «Кливленда» Кевином Лавом.

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