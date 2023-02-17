Андрей Кириленко: «Для чемпионства «Далласу» не хватает скамейки и глубины состава»

Теги Даллас РФБ НБА Андрей Кириленко Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Экс-игрок НБА, ныне президент РФБ Андрей Кириленко оценил шансы «Далласа» на чемпионство после приобретения Кайри Ирвинга.

«Для чемпионства это не сработает. «Далласу» не хватает скамейки и глубины состава. Если оба лидера забьют по 50 очков, эта команда может выигрывать. И Дончич в начале сезона показывал примерно такой уровень, но недолго. Я не уверен, что такого стиля достаточно, чтобы выигрывать титулы.

«Даллас» за год не стал сильнее, команда осталась на месте. Она стала интереснее для болельщиков, потому что появилась вторая звезда с именем, но для достижения результата им нужно укреплять состав ролевыми игроками, которые смогут тащить команду, когда у Дончича или Ирвинга не будет что-то получаться», – рассказал Кириленко в эфире «Взял Мяч Live».

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1 комментарий

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Thunder4911
Мне кажется скамейка и глубина состава это одно и тоже))
Но ему виднее))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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