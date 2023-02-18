Ричард Джефферсон и телеведущий Гильермо приняли участие в Матче знаменитостей

Теги Ричард Джефферсон НБА видео Матч всех звезд НБА Баскетбол

Команда Дуэйна Уэйда одолела Команду Райана Смита и стала победителем Матча знаменитостей в рамках Звездного уикенда НБА 2023.

В матче принял участие чемпион НБА в составе «Кавальерс» Ричард Джефферсон.

60 поводов выпить за здоровье Майкла Джордана в день его 60-летия

«Империя леброносексуалов». В Америке полно журналистов, которые неприлично обожают Леброна Джеймса

Одним из участников также стал известный телеведущий Гильермо.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий