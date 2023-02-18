Команда Дуэйна Уэйда одолела Команду Райана Смита и стала победителем знаменитостей в рамках Звездного уикенда НБА 2023.

В матче принял участие чемпион в составе «Кавальерс» .

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Одним из участников также стал известный телеведущий Гильермо.