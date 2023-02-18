Ричард Джефферсон и телеведущий Гильермо приняли участие в Матче знаменитостей
Команда Дуэйна Уэйда одолела Команду Райана Смита и стала победителем Матча знаменитостей в рамках Звездного уикенда НБА 2023.
В матче принял участие чемпион НБА в составе «Кавальерс» Ричард Джефферсон.
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Одним из участников также стал известный телеведущий Гильермо.
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