Име Удока: «Селтикс» слишком часто спорят с судьями»

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Главный тренер «Бостона» Име Удока призвал команду избегать споров с арбитрами в шестом матче финальной серии против «Голден Стэйт» (104:94, 2-3).

«Мы слишком много разговариваем с судьями. Нам нужно вкладывать всю энергию в игру, а не тратить ее на посторонние вещи», – заявил Удока.

Шестой матч состоится в Бостоне в четверг. «Уорриорз» могут закрыть серию в случае победы и стать чемпионом НБА.

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