В Санкт-Петербурге открылся баскетбольный центр имени Владимира Кондрашина

В среду в Санкт Петербурге открылся Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени легендарного тренера «Спартака» и сборной СССР Владимира Кондрашина, рассчитанный также на людей с ограниченными возможностями.

Об этом на пресс-конференции сообщил советник председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Игорь Сологуб.

«Сегодня состоялось торжественное открытие Центра олимпийской подготовки по баскетболу имени Кондрашина. Это большой, важный, серьезный шаг в части создания спортивной инфраструктуры. Теперь количество людей, которые смогут заниматься баскетболом, в том числе людей с ограниченными возможностями, стало гораздо больше», – передает слова Игоря Сологуба ТАСС.

«Я просто счастлива, что сегодня такой день – наконец мы дождались открытия этого прекрасного зала. И весь наш Санкт-Петербург, и особенно те, кто имеет дело с баскетболом счастливы, что открылся центр имени нашего великого Владимира Петровича Кондрашина», – сказала на открытии трехкратная чемпионка мира и заслуженный мастер спорта СССР Нина Познанская.

Центр включает в себя три баскетбольных зала, а также зал общей физической подготовки. В нем будут проводиться тренировки и спортивные состязания, в том числе для людей с инвалидностью (баскетбол на колясках и баскетбол-спорт глухих). Вместимость спортивного комплекса составляет 700 человек.

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