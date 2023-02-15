В Санкт-Петербурге открылся баскетбольный центр имени Владимира Кондрашина

Теги Владимир Кондрашин Баскетбол

В среду в Санкт Петербурге открылся Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени легендарного тренера «Спартака» и сборной СССР Владимира Кондрашина, рассчитанный также на людей с ограниченными возможностями.

Об этом на пресс-конференции сообщил советник председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Игорь Сологуб.

«Сегодня состоялось торжественное открытие Центра олимпийской подготовки по баскетболу имени Кондрашина. Это большой, важный, серьезный шаг в части создания спортивной инфраструктуры. Теперь количество людей, которые смогут заниматься баскетболом, в том числе людей с ограниченными возможностями, стало гораздо больше», – передает слова Игоря Сологуба ТАСС.

«Я просто счастлива, что сегодня такой день – наконец мы дождались открытия этого прекрасного зала. И весь наш Санкт-Петербург, и особенно те, кто имеет дело с баскетболом счастливы, что открылся центр имени нашего великого Владимира Петровича Кондрашина», – сказала на открытии трехкратная чемпионка мира и заслуженный мастер спорта СССР Нина Познанская.

Центр включает в себя три баскетбольных зала, а также зал общей физической подготовки. В нем будут проводиться тренировки и спортивные состязания, в том числе для людей с инвалидностью (баскетбол на колясках и баскетбол-спорт глухих). Вместимость спортивного комплекса составляет 700 человек.

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1 комментарий

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Дмитрий9779
«Владимир Петрович Кондрашин заслужил чтобы, такой центр был назван его именем. Он тренировал «Спартак», потом сборную СССР. На Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене команда под руководством Кондрашина завоевала золото, обыграв в финале сборную США. Это большой триумф нашей спортивной команды по баскетболу, – отметил губернатор. – Непросто строился этот центр, но тем не менее его построили: три прекрасных спортивных зала, медицинский центр, реабилитация. Важно, что здесь могут играть в баскетбол люди с ограниченными возможностями, будет развиваться уличный баскетбол 3х3».
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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