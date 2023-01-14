Тренер «Химок» признался, что ездит на машине Владимира Кондрашина

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Ассистент главного тренера «Химок» Николай Шманов рассказал, как заполучил автомобиль легендарного тренера санкт-петербургского «Спартака» и сборной СССР Владимира Кондрашина.

«В 19 лет я тренировался у тренера Вячеслава Бородина, он когда-то играл в «Спартаке» у Кондрашина и становился чемпионом СССР. Он друг Белова, был приближен к семье Кондрашиных, помогал им после смерти Петровича. В разговоре с ним я как-то давно обмолвился, что хотел бы себе ретро-автомобиль. У меня с детства это пошло – вокруг «копейки», «Волги», у отца «девятка» была. Какая-то ностальгия.

Бородин мне как-то позвонил, спросил, хочу ли я все еще ретро-автомобиль. Я сказал, что конечно, он говорит: «Волга». Я ответил, что супер – а что? а чья? Он сказал, что ничего не будет говорить. Мы с ним поехали на Васильевский остров, и тут к нам подсела Евгения Вячеславовна Кондрашина. Я знал, кто она, поздоровался, сказал, что очень приятно познакомиться. Тогда уже можно было догадаться, но я не понял – был в шоке.

Оказалось, что после смерти Петровича какой-то родственник поездил полгода, ну и с тех пор машина просто осталась стоять. Мы приезжаем в гараж, открываются двери – стоит ГАЗ-24 «Волга». Вот такой слой пыли, спущенные колеса. Я начинаю уже понимать, что к чему, спрашиваю: «Это чья машина?..» Она говорит: «Петровича». Я говорю: «Не может такого быть…»

Евгения Вячеславовна показала мне документ. Он был уже на нее, потому что после смерти мужа нужно было машину переоформить. Я говорю: «И что делать?» Она сказала: «Забирай». Что вот машина сгниет, никому не нужна. Как она может быть никому не нужна?! Я отблагодарил, конечно, небольшую сумму Евгении Вячеславовне отдал. Мы съездили, документы переоформили. Не до конца, потому что мне хотелось, чтобы по документам машина так и принадлежала ей. Машина, кстати, завелась сразу – спустя 16 лет простоя!», – сказал Шманов.

«Это моя отдушина, я в этом нашел себя». Тренер «Химок» ездит на машине Кондрашина и мечтает возродить его школу

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1 комментарий

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Asanov
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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