Михаил Силантьев – о съемках в кино у Германа: «Это похоже на то, как играть под руководством Кондрашина»

Чемпион СССР 1975 года в составе Михаил Силантьев в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, как снимался в кино у Алексея Германа, и сравнил режиссера с легендарным тренером .

— Как вас впервые пригласили сняться в кино?

— Еще когда играл в «Спартаке», меня позвали на небольшую роль в фильм «Агония». Я согласился и, видимо, остался в базе «Ленфильма». После возвращения в Петербург меня стали звать сниматься. В 1991 году снялся в фильме «Хмель» Виктора Трегубовича. Всего у меня около 10-15 фильмов. Конечно, не главные роли.

— Вы снимались у Алексея Германа в «Хрусталев, машину» и «Трудно быть богом». Каково это, работать с таким мэтром кинематографа?

— Это похоже на то, как играть под руководством Кондрашина. Чувствуется, что человек разбирается в самых тонких деталях и любит свое дело до глубины души.

— Могли бы какой-то пример привести?

— Их много. Например, для «Трудно быть богом» он заказывал специальных мух, которые не водятся в нашей полосе. Или хотел, чтобы мышка в кадре пробежала именно так, а не иначе. Или чтобы курицы были в кадре, когда идет дождь, а не разбегались. А это непросто сделать.

Еще был случай: пролетел самолет. Алексей Юрьевич объявил перерыв на два часа. Мол, с таким небом у нас будет неправильный кадр. Даже из психиатрической лечебницы брал людей, чтобы типаж был похож на его замыслы. Или плюнет в камеру, чтобы сделать такой эффект кадру.

Многие скажут — странный человек. Но он не странный, он уникальный. Как и Петрович. Это же Кондрашин придумал менять лидеров на одну атаку, чтобы поберечь их силы в защите. Сейчас так делают многие. Еще они были очень справедливыми людьми. Расскажу два случая.

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