Совладелец «Финикса» Наджафи готовит предложение о покупке «Тоттенхэма» за 3 млрд долларов

Теги Финикс премьер-лига Англия НБА бизнес Тоттенхэм деньги Футбол

«Тоттенхэм» может перейти к новому владельцу.

Как сообщает Deadline со ссылкой на Financial Times, ирано-американский миллиардер Джам Наджафи готовит предложение о приобретении лондонского клуба. Заявка может быть отправлена в ближайшие недели.

Сделка может обойтись Наджафи в 3 миллиарда долларов, он также должен будет погасить долг клуба в размере 750 миллионов долларов. Отмечается, что бизнесмен намерен приобрести 70% акций клуба, еще 30% купят инвесторы из стран Ближнего Востока.

Наджафи руководит инвестиционной компанией Najafi Companies и является совладельцем клуба НБА «Финикс».

В настоящий момент «Тоттенхэм» принадлежит английскому миллиардеру Джо Льюису.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arspurs9
Ответ окечуква
Хуже чем при Льюисе не будет. Хотя бы потому что наконец-то дадут пинка под зад лузеру Леви и спортивная составляющая перейдёт полностью в руки профессионала Паратичи.
Это работает немного не так. Этой зимой профессионал Паратичи со всей сворой юристов своих не могли 3 недели разобраться с Порро, дошло до того, что вопрос закрывал лично Леви. Закрыл он его кстати менее чем за сутки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Ответ Shadow1882
А если "американский бизнесмен будет владеть английским по сути клубом"? Уже не так странно, правда?)
Да.Но я не об этом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
369
Давно пора продать. Льюис жмот и нищеброд. Через год другой трофеи посыпятся, как из рога изобилия.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Ответ emptinesspetr
Подобные условности существуют только в головах обывателей. Бизнесмены и политики плевать хотели.
Понимаю, деньги не пахнут.Но тем не менее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zer
у американцев не получилось сделать европейскую Суперлигу и они решили вложиться в английскую Суперлигу)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
toxasel
Развод века. С таким же успехом можно взять за 300 млн любой бестрофейник АПЛ и 1 млрд вложить в состав и стадион. И еще 2 млрд останется
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vzi
Ирано-американский бизнесмен звучит странно.
Скорее американский бизнесмен иранского происхождения. ;)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
emptinesspetr
Ответ А.Э.РАСИМ
Иранский бизнесмен будет владеть еврейские по сути клубом? Почему то не верю.
Подобные условности существуют только в головах обывателей. Бизнесмены и политики плевать хотели.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
iamgolova
Если Дюрант запросит обмен, чтобы снова присоединиться к чемпионской команде, то можно сразу в ттх отправлять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол, хоккей итд
Если смена владельца клуба, как-то поможет Кейну, наконец-то таки выиграть какой либо трофей - тогда добро пожаловать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gani
Интересная новость - вроде не было слухов что Тоттенхем продают. И тем не менее на них есть покупатель. Почему же мы не слышим про покупателей Ливерпуля? Были такие новости? Они же объявили продажу, почему же нет новостей? Про МЮ каждый день пишут про желающих, а вот про Ливерпуль я ничего не слышал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пацан пацан
дороже Челси? + 750 мл это смешно. или эта из-за обновлённого стадиона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavick Nemkovsky
Новые игрушки миллиардеров - футбольные клубы. абрамович задал тренд
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Axl_rose
Ответ А.Э.РАСИМ
Иранский бизнесмен будет владеть еврейские по сути клубом? Почему то не верю.
Иранец купил евреев. А почему бы и нет?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shadow1882
Ответ А.Э.РАСИМ
Иранский бизнесмен будет владеть еврейские по сути клубом? Почему то не верю.
А если "американский бизнесмен будет владеть английским по сути клубом"? Уже не так странно, правда?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shadow1882
Клуб два года уже открыт для продажи. Наконец-то какая-то конкретика появилась
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
окечуква
Хуже чем при Льюисе не будет. Хотя бы потому что наконец-то дадут пинка под зад лузеру Леви и спортивная составляющая перейдёт полностью в руки профессионала Паратичи.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
Боули, Эгбали и Ко конечно по скидочной цене купили Челси. Абрамович спокойно мог получить за Челси 5-6 млрд
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пинающий Достоинства
Посмотрел бы я передачи от Криса Пола на Хари Кейна …)
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
Ответ Роберто Манчини
Конте: Я остаюсь!
"Я буду здесь жить!"
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роберто Манчини
Конте: Я остаюсь!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Иранский бизнесмен будет владеть еврейские по сути клубом?
Почему то не верю.
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
Ответ инок
Продадут или не продадут Тоттенхэм. Поживём - увидим
С Леви только за 5 млрд
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noxxx Leon
Вот это неплохо, может начнут вкладывать наконец-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Filipp Gorski
Главное что бы это пошло не пользу самому клубу
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий