Совладелец «Финикса» Наджафи готовит предложение о покупке «Тоттенхэма» за 3 млрд долларов
«Тоттенхэм» может перейти к новому владельцу.
Как сообщает Deadline со ссылкой на Financial Times, ирано-американский миллиардер Джам Наджафи готовит предложение о приобретении лондонского клуба. Заявка может быть отправлена в ближайшие недели.
Сделка может обойтись Наджафи в 3 миллиарда долларов, он также должен будет погасить долг клуба в размере 750 миллионов долларов. Отмечается, что бизнесмен намерен приобрести 70% акций клуба, еще 30% купят инвесторы из стран Ближнего Востока.
Наджафи руководит инвестиционной компанией Najafi Companies и является совладельцем клуба НБА «Финикс».
В настоящий момент «Тоттенхэм» принадлежит английскому миллиардеру Джо Льюису.
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Скорее американский бизнесмен иранского происхождения. ;)
Почему то не верю.