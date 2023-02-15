Совладелец «Финикса» Наджафи готовит предложение о покупке «Тоттенхэма» за 3 млрд долларов

« » может перейти к новому владельцу.

Как сообщает Deadline со ссылкой на Financial Times, ирано-американский миллиардер Джам Наджафи готовит предложение о приобретении лондонского клуба. Заявка может быть отправлена в ближайшие недели.

Сделка может обойтись Наджафи в 3 миллиарда долларов, он также должен будет погасить долг клуба в размере 750 миллионов долларов. Отмечается, что бизнесмен намерен приобрести 70% акций клуба, еще 30% купят инвесторы из стран Ближнего Востока.

Наджафи руководит инвестиционной компанией Najafi Companies и является совладельцем клуба « ».

В настоящий момент «Тоттенхэм» принадлежит английскому миллиардеру Джо Льюису.

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