Деррик Уайт остался в Милуоки, чтобы встретиться со специалистом по проблемам слуха
Защитник «Селтикс» Деррик Уайт не полетел с командой домой после гостевого поражения от «Бакс» (125:131 ОТ).
У игрока возникли проблемы со слухом на левое ухо, и он остался в Милуоки, чтобы встретиться с отоларингологом.
Во второй четверти матча Уайт столкнулся с защитником «Бакс» Грэйсоном Алленом. После этого эпизода игрок «Бостона» неоднократно тряс головой и затыкал уши, но оставался на площадке.
Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»
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