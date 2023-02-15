Деррик Уайт остался в Милуоки, чтобы встретиться со специалистом по проблемам слуха

Теги травмы Бостон Милуоки НБА Деррик Уайт Грэйсон Аллен Баскетбол

Защитник «Селтикс» Деррик Уайт не полетел с командой домой после гостевого поражения от «Бакс» (125:131 ОТ).

У игрока возникли проблемы со слухом на левое ухо, и он остался в Милуоки, чтобы встретиться с отоларингологом.

Во второй четверти матча Уайт столкнулся с защитником «Бакс» Грэйсоном Алленом. После этого эпизода игрок «Бостона» неоднократно тряс головой и затыкал уши, но оставался на площадке.

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий