Деррик Уайт остался в Милуоки, чтобы встретиться со специалистом по проблемам слуха

Защитник «Селтикс» не полетел с командой домой после гостевого поражения от «Бакс» (125:131 ОТ).

У игрока возникли проблемы со слухом на левое ухо, и он остался в , чтобы встретиться с отоларингологом.

Во второй четверти матча Уайт столкнулся с защитником «Бакс» . После этого эпизода игрок « » неоднократно тряс головой и затыкал уши, но оставался на площадке.

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»