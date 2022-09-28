Джамал Кроуфорд может заменить Дуэйна Уэйда на TNT

Бывший игрок НБА Джамал Кроуфорд может стать экспертом на телеканале TNT.
Как сообщает инсайдер НБА Марк Стейн, Кроуфорд имеет высокие шансы заменить Дуэйна Уэйда, который работоал на канале последние три года.
Уэйд решил не возвращаться на TNT, несмотря на предложение от канала. Сообщается, что миноритарный владелец «Юты» хочет сосредоточиться на других бизнес-проектах.
Уэйд участвовал в шоу TNT вместе с прославленным центровым Шакилом О’Нилом и двукратным MVP женской НБА Кэндис Паркер. Также он вел репортажи с Матча всех звезд.
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