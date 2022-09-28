Джамал Кроуфорд может заменить Дуэйна Уэйда на TNT

Бывший игрок НБА Джамал Кроуфорд может стать экспертом на телеканале TNT.

Как сообщает инсайдер НБА Марк Стейн, Кроуфорд имеет высокие шансы заменить , который работоал на канале последние три года.

Уэйд решил не возвращаться на TNT, несмотря на предложение от канала. Сообщается, что миноритарный владелец «Юты» хочет сосредоточиться на других бизнес-проектах.

Уэйд участвовал в шоу TNT вместе с прославленным центровым ’Нилом и двукратным MVP женской НБА Кэндис Паркер. Также он вел репортажи с всех звезд.

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