«Или играем, или не надо выходить на площадку». Василий Карасев мотивировал игроков МБА в тайм-ауте

Главный тренер МБА Василий Карасев пытался мотивировать игроков своей команды во время матча лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (60:89).

В одном из тайм-аутов специалист выразил игрокам свое недовольство. Эпизод попал в трансляцию матча.

«Или мы играем, или не надо вообще выходить на площадку», – произнес Карасев.

После этого МБА отыгралась с «-11» менее чем за 3 минуты, но во второй половине встречи снова отпустила соперника.

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