«Или играем, или не надо выходить на площадку». Василий Карасев мотивировал игроков МБА в тайм-ауте

Теги Локомотив-Кубань Василий Карасев видео Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев пытался мотивировать игроков своей команды во время матча Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (60:89).

В одном из тайм-аутов специалист выразил игрокам свое недовольство. Эпизод попал в трансляцию матча.

«Или мы играем, или не надо вообще выходить на площадку», – произнес Карасев.

После этого МБА отыгралась с «-11» менее чем за 3 минуты, но во второй половине встречи снова отпустила соперника.

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2 комментария

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Birdman NBA
Не "Come on Let’s go", но тоже неплохо
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Поникший Руй
Круто смотивировал, во второй половине не вышли на площадку
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+2
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