Девин Букер: «Лет 5 назад мы были посмешищем, а затем стали претендентами на чемпионство»

Атакующий защиник « » отметил прогресс команды и поделился ожиданиями от совместного выступления с .

«Лет 5 назад мы были посмешищем в , а затем превратились в нечто серьезное, стали претендентами на чемпионство. Это произошло довольно быстро. Мы очень гордимся тем, что построили здесь. Кевин хотел перейти в нашу команду. Это важный показатель того, каким уважением пользуется результат нашей работы.

Нам еще многое предстоит сделать, но мы движемся в правильном направлении. Нужно находиться внутри команды, чтобы понять это. Когда ты выступаешь вместе с великим игроком, одним из лучших за все время, ты испытываешь особенные чувства. Это трудно описать словами», – сказал Букер.

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