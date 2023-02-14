Девин Букер: «Лет 5 назад мы были посмешищем, а затем стали претендентами на чемпионство»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Девин Букер Баскетбол

Атакующий защиник «Финикса» Девин Букер отметил прогресс команды и поделился ожиданиями от совместного выступления с Кевином Дюрэнтом.

«Лет 5 назад мы были посмешищем в НБА, а затем превратились в нечто серьезное, стали претендентами на чемпионство. Это произошло довольно быстро. Мы очень гордимся тем, что построили здесь. Кевин хотел перейти в нашу команду. Это важный показатель того, каким уважением пользуется результат нашей работы.

Нам еще многое предстоит сделать, но мы движемся в правильном направлении. Нужно находиться внутри команды, чтобы понять это. Когда ты выступаешь вместе с великим игроком, одним из лучших за все время, ты испытываешь особенные чувства. Это трудно описать словами», – сказал Букер.

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9 комментариев

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БУГАЙ
Букер верно рассуждает
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БУГАЙ
Ответ Xell
Да какой там. Не поломайся Дэвис не было бы финала 2021))
Фанаты лал уже успокойтесь
0
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-1
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vzi
Ответ Vanila Panda
От посмешища до сынков Дончича. Полный прорыв
Так-то сынки в финал НБА зашли раньше, чем “папаня”.
+1
0
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Xell
Ответ ArizonaCactus
Теперь достойным результатом будет только чемпионство! И без КД были близки, а уж с ним должны брать наверняка!
Да какой там. Не поломайся Дэвис не было бы финала 2021))
0
-2
-2
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Юлия Закаблукова
Серьёзное усиление получил Финикс в лице кд
+3
-1
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Can
Но есть один нюанс
+3
-1
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roentgen
Ответ ArizonaCactus
Теперь достойным результатом будет только чемпионство! И без КД были близки, а уж с ним должны брать наверняка!
чемпионства не будет, это традиционно. Но я просто продолжу наслаждаться игрой.
+2
-4
-2
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ArizonaCactus
Теперь достойным результатом будет только чемпионство! И без КД были близки, а уж с ним должны брать наверняка!
+4
-4
0
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Vanila Panda
От посмешища до сынков Дончича. Полный прорыв
+13
-8
+5
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