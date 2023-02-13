Девин Букер: «Кевин Дюрэнт отлично впишется в нашу команду»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Девин Букер Баскетбол

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер отреагировал на слова Кевина Дюрэнта, который сказал, что испытывает уважение к Букеру.

«Это взаимно.

Кевин Дюрэнт – это игрок, чьи хайлайты я пересматриваю чаще всего, кем я восхищался в течение очень долгого времени, с кем я поддерживал связь после Олимпиады и до нее.

Я хочу познакомить его с Финиксом, нашей командой, нашей культурой. Он баскетболист, он любит баскетбол. Он отлично впишется в нашу команду», – сказал Букер.

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5 комментариев

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ArizonaCactus
Конечно впишется! Санс самая сбалансированная и системная команда лиги. Дюрэнт не случайно попросился именно в Финикс и ни в какую другую команду! Если в нее вписывались такие игроки, как Бийомбо, Мак Ги, и куча ноунеймов на 10-дневных контрактах, то уж Дюрэнт вообще проблем иметь не будет!
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Вадим flanec
Дай то бог.
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Сергей Пузанков
Ответ Дмитрий Сологубов
Врядли Дюрэнт отлично заиграет с Букером.Так же как и Ирвинг с Дончичем.Оба обмена весьма авантюрны.
Аргументы будут? Как по мне Дюрант - это такая вещь в себе, которая куда угодно впишется. И с Уэстбруком он был мвп, и в ГСВ вписался идеально (почему-то часто ставят этот факт в заслугу клубу, но не игроку), и с Ирвингом они вполне себе уделывали Восток даже в очень неблагоприятных условиях
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Сергей Пузанков
Или Финикс впишется в Дюранта)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Сологубов
Врядли Дюрэнт отлично заиграет с Букером.Так же как и Ирвинг с Дончичем.Оба обмена весьма авантюрны.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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