Девин Букер: «Кевин Дюрэнт отлично впишется в нашу команду»
Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер отреагировал на слова Кевина Дюрэнта, который сказал, что испытывает уважение к Букеру.
«Это взаимно.
Кевин Дюрэнт – это игрок, чьи хайлайты я пересматриваю чаще всего, кем я восхищался в течение очень долгого времени, с кем я поддерживал связь после Олимпиады и до нее.
Я хочу познакомить его с Финиксом, нашей командой, нашей культурой. Он баскетболист, он любит баскетбол. Он отлично впишется в нашу команду», – сказал Букер.
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