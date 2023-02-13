Девин Букер: «Кевин Дюрэнт отлично впишется в нашу команду»

Атакующий защитник « » отреагировал на слова Кевина Дюрэнта, который сказал, что испытывает уважение к Букеру.

«Это взаимно.

– это игрок, чьи хайлайты я пересматриваю чаще всего, кем я восхищался в течение очень долгого времени, с кем я поддерживал связь после Олимпиады и до нее.

Я хочу познакомить его с Финиксом, нашей командой, нашей культурой. Он баскетболист, он любит баскетбол. Он отлично впишется в нашу команду», – сказал Букер.

«Финикс» – чемпион? Что означает обмен Кевина Дюрэнта